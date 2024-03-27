Победителем конкурса "Лучший поставщик школьного питания в Латвии" стала Рижская 34-я средняя школа. Так решило жюри конкурса, организованного Латвийской ассоциацией диетологов и нутрициологов (LDUSA) в этом учебном году. Рижская школа получила большее число баллов по общей оценке всех регионов, сообщает LETA. Портал Delfi поинтересовался, чем кормят в этой школьной столовой.

Председатель правления LDUSA и специалист по питанию Гуна Биланде довольна креативностью и стремлению к разнообразию поваров 34-й школы, которая не только ввела вегетарианский день, но и предлагает детям такие нетипичные для школ блюда, как булгур. Что еще на столах школы-победительницы, по какому принципу там кормят детей, а также советы от лучшего школьного повара Оксаны — смотреть ниже.

В целом Биланде отметила, что все больше школьных поваров не боятся экспериментировать - знакомить детей с такими разными продуктами, как соусы карри и серый горох, использовать богатую палитру сезонных фруктов и овощей. В ряде школ устраивают тематические дни — например, совместно с учителями истории. Или пробуют национальные блюда других народов.

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