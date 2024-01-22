Существование латышского языка — цель и смысл Латвийского государства. При этом оценки за экзамены в 9-х и 12-х классах по английскому языку год из года существенно лучше, чем по латышскому. В том числе когда речь идет об углубленном изучении, и в том числе среди учеников, для кого латышский — родной. Портал Delfi попытался выяснить, как так получается.

Казалось бы, в Латвии, даже в местах, где живет много русскоязычных, гораздо проще найти латышскую среду для общения, чем англоязычную. Но сравнение результатов экзаменов всякий раз наводят на размышления.

Портал Delfi попросил высказать свое мнение директоров латвийских школ и представителей Агентства латышского языка, которое занимается разработкой учебных пособий и повышением квалификации учителей — как латышского языка, так и предметников, работающих на латышском языке. И исследует результаты.

О чем говорят результаты экзаменов 2023 года?

9-е классы

Латышский. Средний балл — 58%.

По оценке представителей Центра содержания образования (VISC), у школьников проблемы с пониманием содержания даже несложных текстов, аргументацией, осмыслением и развертыванием мысли. Они поверхностно читают задания, необдуманно и неубедительно дают ответы.

Английский. Средний балл — 67%.

По оценке VISC, много школьников показали выдающиеся достижения в разных частях. Меньше одного процента получили непроходные баллы от 0 до 9%.

12-е классы

Латышский. Оптимальный. Средний балл — 54%.

Уровень сдачи примерно такой же, как в прошлом году. Небольшое падение связано с тем, что часть более мотивированных школьников предпочла сдавать сразу на высший уровень.

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