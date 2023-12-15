Академические знания учителей, отсутствие страха сделать ошибку у учеников и чувство юмора — это лишь несколько "китов", на которых держится языковой прогресс отдельных учеников и целых классов. Госагентство латышского языка (LVA) походило по школам, чтобы выяснить, как им помочь, а что мешает учить язык. Оказалось, рецепты довольно понятные. Но почему-то далеко не все школы захотели пустить исследователей на уроки…

"Каждое утро в нашем Агентстве начинается с плохих новостей: в стране не хватает педагогов, язык учить не хотят или не получается, все очень трудно… И каждый день у нас потихоньку опускаются руки. Ведь мы беспрерывно работаем над новыми учебными материалами, запускаем курсы, заботимся о профессиональном росте педагогов. Делаем все, чтобы наше дело процветало — ну что еще надо?!", — взмолилась представитель LVA Лиене Валдмане.

Она призвала ломать лед. "Сегодня у нас только позитивные новости. И спасибо, что они вас тоже интересуют".

Первая хорошая новость: очень слабо или совсем не знающих латышский язык в Латвии на сегодня — меньше 10 процентов. В 1996 году не владеющих было 22 процента, а вместо со слабо владеющими — больше 60%. По крайней мере, так работоспособные жители сами оценивали свои знания в соцопросах.

Более 70 процентов опрошенных сообщали, что свои знания получили в школе, а 20 лет назад таких было 50 процентов. Каждый третий осваивает госязык в неформальной коммуникации, а вклад курсов и самоучения с каждым годом все меньше. Что же происходит в тех самых школах?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram