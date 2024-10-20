Fоtо: LETA

В ближайшее время в Литве будет открыто сразу несколько заводов по производству взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает информационное агентство BNS.

С помощью инструмента искусственного интеллекта, позволяющего распознавать лица людей по фотографиям, агентство BNS установило, что человек на фото - Александр Бланк из Украины. Согласно данным из украинских реестров, Бланк является главой компании "Центр специальной химии", созданной летом прошлого года. То, что протокол подписал именно Бланк, подтвердил BNS и литовский госслужащий, знакомый с ситуацией.

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