Противовоздушная оборона в последние годы стала приоритетом вооруженных сил Литвы. На закупки систем ПВО выделяются суммы, сопоставимые со всем оборонным бюджетом страны 10 лет назад. Уже в ближайшем будущем у страны появится эшелонированная система защиты воздушного пространства - Латвии и Эстонии до этого еще далеко, но...
Война в Украине принесла в повседневный язык множество терминов, которые раньше были знакомы только специалистам, а теперь стали привычными и понятными для гораздо более широкого круга лиц. Поскольку они с каждым днем становятся все более актуальными, расшифруем их для всех. В том числе обрисуем, на каком уровне в деле укрепления воздушной обороны находятся Латвия и Эстония.
Танковый батальон подождет
Призывы усилить противовоздушную оборону в Литве звучат уже давно. Весной этого года новый министр обороны страны Лауринас Кащунас утверждал, что хочет сосредоточиться на укреплении ПВО и отложить прежние планы укрепить литовскую армию танковым батальоном. Армия официально против этого не возражала, поскольку новый приоритет выглядел полезным компромиссом.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv