Противовоздушная оборона в последние годы стала приоритетом вооруженных сил Литвы. На закупки систем ПВО выделяются суммы, сопоставимые со всем оборонным бюджетом страны 10 лет назад. Уже в ближайшем будущем у страны появится эшелонированная система защиты воздушного пространства - Латвии и Эстонии до этого еще далеко, но...

Война в Украине принесла в повседневный язык множество терминов, которые раньше были знакомы только специалистам, а теперь стали привычными и понятными для гораздо более широкого круга лиц. Поскольку они с каждым днем становятся все более актуальными, расшифруем их для всех. В том числе обрисуем, на каком уровне в деле укрепления воздушной обороны находятся Латвия и Эстония.

Танковый батальон подождет

Призывы усилить противовоздушную оборону в Литве звучат уже давно. Весной этого года новый министр обороны страны Лауринас Кащунас утверждал, что хочет сосредоточиться на укреплении ПВО и отложить прежние планы укрепить литовскую армию танковым батальоном. Армия официально против этого не возражала, поскольку новый приоритет выглядел полезным компромиссом.

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