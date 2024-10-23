В Евросоюзе может появиться свое разведывательное агентство, которое будет собирать информацию о внешних угрозах для всего блока и институтов ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В отчете, утверждают собеседники журналистов, отмечается, что сейчас должностные лица Евросоюза анализируют угрозы и принимают меры на основании открытых источников и информации, которой захотели поделиться 27 стран ЕС. Создание собственной разведслужбы, которая при этом не будет дублировать работу аналогичных национальных ведомств, поможет эффективнее выявлять риски, реагировать на кризисные ситуации и заниматься контрразведкой.

Как сообщают источники, Ниинистё предложит расширить сферу ответственности Центра разведки и ситуационного анализа Евросоюза (INTCEN), подчиняющегося Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По задумке бывшего президента Финляндии, обновленная структура будет собирать данные национальных разведслужб и на их основе выпускать рекомендации для институтов ЕС.

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