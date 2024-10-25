Россия передавала йеменским хуситам данные российских спутников для атак беспилотниками и ракетами по торговым судам в Красном море, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерств обороны европейских стран и другие источники.

По словам одного из собеседников издания, российские спутниковые данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Обеспечивавшееся Россией целеуказание позволило хуситам "расширить масштабы своих ударов", отметил он. Власти РФ не комментировали публикацию WSJ.

Как отмечает газета, эта российская помощь хуситам, о которой ранее не сообщалось, продемонстрировала, несколько далеко президент РФ Владимир Путин готов пойти, чтобы подорвать контролируемый США западный экономический и политический порядок. В данном случае Россия оказала поддержку проиранским хуситам, которых США объявили террористической группировкой, для ударов по целям в одном из самых оживленных в мире судоходных регионов.

По мнению источников, с которыми побеседовала WSJ, Россия также пытается сеять нестабильность от Ближнего Востока до Азии, чтобы создать проблемы для США, ведь расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке, спровоцированный масштабным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, поглощает ресурсы в то время, когда Вашингтон пытался сосредоточить внимание на угрозах от России и Китая.

Хуситы стали атаковать коммерческие суда в Красном море ракетами и беспилотниками после начала войны Израиля против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По подсчетам WSJ, с ноября 2023 года хуситы атаковали более 100 судов, потопив два и захватив одно. Эти нападения привели к серьезным сбоям в мировой торговле, поскольку судоходным компаниям и перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты.

Агентство Reuters, ссылаясь на западные и региональные источники, ранее сообщало, что Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с хуситами о поставках им противокорабельных крылатых ракет П-800 "Оникс". Такие ракеты с дальностью около 300 км, по мнению экспертов, позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы.

По информации американской медиакомпании CNN, Россия готовилась поставить хуситам ракеты и военную технику в конце июля, но в последний момент отказалась от этих планов после предостережений со стороны Саудовской Аравии. Власти РФ тогда рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации президента США Джо Байдена за позволение Украине наносить удары по территории России с использованием американского оружия.

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