OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, сообщил, что российские войска контролируют значительную часть города, но полностью Селидово, по состоянию на утро 28 октября, они не заняли.

DeepState также публикует видео с российскими военными в здании городской администрации Селидово.

Помимо этого, проект подтвердил, что город Горняк в Покровском районе Донецкой области занят российскими войсками.

Ранее о том, что ВС РФ оккупировали Горняк, писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что войска РФ в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил телеканалу "Россия 24", что идет "дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово".

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