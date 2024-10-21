Утром российские военные нанесли ракетный удар по центру Запорожья, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителей местных властей и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пострадало большое количество гражданских объектов, в том числе детские сады, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома", — заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, в результате удара погибли два человека, их тела достали из-под завалов. Еще 15 местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

ГСЧС Украины отметил, что из-за российской атаки "частично разрушено двухэтажное здание детского сада", а "взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили, которые находились рядом".

На месте удара работают спасатели и медики, продолжается разбор завалов. По меньшей мере двух человек удалось достать из-под обломков живыми.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !