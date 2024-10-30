Прокуратура Грузии после обращения Центральной избирательной комиссии объявила о начале расследования по делу о возможных фальсификациях на парламентских выборах, прошедших в субботу.

В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что согласно опубликованной в СМИ информации президент страны Саломе Зурабишвили располагает доказательствами предполагаемых фальсификаций. Исходя из этого прокуратура вызвала главу государства на допрос, который состоится завтра.

"Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, одновременно с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В том числе в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом", — заявили в прокуратуре.

Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 53,9% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые пообещали, что не примут мандаты и будут бойкотировать работу нового созыва.

Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов. "Это было тотальной фальсификацией. У вас тотально отняли голоса. Мы были свидетелями и жертвами российской спецоперации. Я не признаю эти выборы, нельзя их признавать. Это то же самое, что признать подчинение этой страны России", — говорила президент Грузии. Она также призвала сограждан выходить на протестные акции.

Мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете обратила внимание на ряд серьезных нарушений, допущенных при проведении голосования, но в целом не стала подвергать сомнению исход выборов. При этом ряд независимых исследователей электоральной статистики указывали на аномально высокий уровень поддержки "Грузинской мечты" в небольших населенных пунктах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал грузинские власти "оперативно, прозрачно и независимо расследовать и оценить случаи нарушений и заявления о них". Президент США Джо Байден выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с событиями последних месяцев в Грузии и выразил мнение, что правительству страны следует начать "всеобъемлющий диалог со всеми политическими силами по вопросу о восстановлении честности выборов".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !