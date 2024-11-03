Во время посещения региона Валенсия, на этой неделе пострадавшего от беспрецедентного наводнения, король Испании Фелипе VI столкнулся с разгневанными жителями, сообщает британская телекомпания BBC. Недовольство людей было вызвано отсутствием предупреждений о наводнении и недостаточной поддержкой властей после стихийного бедствия.

Король Фелипе и королева Летиция, а также правительственные чиновники впервые после окончания наводения в провинции Валенсия посетили один из наиболее пострадавших городов региона - Пайпорту.

Десятки разгневанных людей облили грязью короля и испанских правительственных чиновников, когда монарх пытался поговорить с местными жителями. Люди спрашивали Фелипе VI, почему же ничего не было сделано, чтобы избежать трагедии, пишет издание The Hill.

Собравшиеся кричали на короля Испании, выкрикивая "Уходи! Уходи!", "Позор!" и "Убийца!", а также облили его грязью. Телохранители раскрытыми зонтиками пытались защитить монарха и представителей власти.

Би-би-си напоминает, что крупнейшие наводнения в Испании последних десятилетий оставили после себя множество территорий, покрытых грязью, обломками разбитых автомобилей и мусором. В результате наводнений погибли более 200 человек, многие пропали без вести.

Службы экстренной помощи продолжают обыскивать подземные парковки и тоннели в надежде найти выживших и человеческие останки.

Сообщается, что 2 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес приказал направить в этот регион еще 10 000 солдат и полицейских. Санчес подчеркнул, что эта мобилизация является крупнейшей в мирное время в Испании. По последним данным, в регионе Валенсия погибли свыше 200 человек.

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