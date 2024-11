В марте 2024 года The Wall Street Journal сообщала, что через полтора месяца после начала полномасштабной войны российские и украинские переговорщики составили проект соглашения, который должен был остановить боевые действия. Он датирован 15 апреля 2022 года, в июне 2024 года этот документ опубликовала The New York Times. Проект договора предусматривал запрет для Украины на получение иностранного оружия и вступление в НАТО (в ЕС — можно), а также сокращение численности ВСУ до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Кроме того, Россия требовала сократить дальность действия украинских ракет до 40 км. Украинские переговорщики выдвигали другие условия: 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.