Украинские военные вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР, прибывшими в Курскую область для участия в российско-украинской войне. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокооставленного сотрудника украинской разведки.

Первым о столкновении с военными КНДР сообщил 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, военные Северной Кореи "уже попали под обстрел" в Курской области.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки подтвердил FT факт военного противодействия, но отказался предоставить более подробную информацию. Он не привел никаких конкретных данных о столкновении между ВСУ и бойцами КНДР. Он лишь заявил, что это произошло в Курской области, где украинские силы удерживают часть территории, занятой в ходе начавшейся в августе операции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по информации разведки Украины, в Курской области находятся 11 тысяч северокорейских военных. По данным Украины, США и Южной Кореи, всего КНДР направил в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Россия и КНДР не подтверждали информацию Украины и ее союзников.

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