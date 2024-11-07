Профильные комитеты и представители всех фракций Европарламента рекомендовали депутата ЕП, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара по обороне и космосу. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех должностных лиц Европарламента.

Во время слушаний Кубилюс обратил внимание на хроническое недофинансирование сферы безопасности и оборонной промышленности в ЕС. По мнению политика, Евросоюзу необходимо "добиться настоящего единого рынка для обороны", а также "тратить больше, тратить лучше, тратить вместе и тратить европейское", параллельно развивая собственную промышленную базу. Делать это, уверен бывший литовский премьер, нужно "не из-за Трампа, а из-за Путина".

Хотя депутаты выразили опасения, что реализация планов Кубилюса приведет к созданию европейской армии, он парировал, что ЕС не заменяет государства-члены, а помогает им вместе достичь целей, которые национальные правительства не могут воплотить в одиночку.

Говоря о космосе, бывший глава литовского правительства подчеркнул, что Европа должна стать частью "космической революции", оставаясь при этом конкурентоспособной и независимой от других государств в этой сфере. Политик подчеркнул, что в течение первых 100 дней на новом посту подготовит дорожные карты по реформам в подотчетных ему областях.

После того, как профильные комитеты одобрили кандидатуру Кубилюса, окончательную оценку даст спикер Европарламента и лидеры парламентских фракций не позднее 21 ноября. Утверждение нового состава Еврокомиссии состоится на пленарном заседании ЕП в конце месяца.

Кубилюс — первый из претендентов на портфели еврокомиссаров из числа балтийских политиков, встретившийся с профильными комитетами Европарламента. Слушания латвийского кандидата Валдиса Домбровскиса состоятся сегодня вечером, а Кая Каллас из Эстонии будет общаться с депутатами во вторник. Бывший латвийский премьер претендует на должность еврокомиссара по экономике, продуктивности и внедрению новых технологий, экс-глава эстонского правительства — на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (и по совместительству одного из вице-президентов Еврокомиссии).

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