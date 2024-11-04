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4 ноября профильные комитеты Европарламента начинают слушания кандидатов на посты еврокомиссаров. По итогам слушаний парламентарии могут заблокировать претендентов на места в новом созыве Еврокомиссии. Кого из них могут забраковать? И каковы шансы Валдиса Домбровскиса занять пост еврокомиссара по экономике, продуктивности и внедрению новых технологий?

Когда пройдут слушания номинантов от стран Балтии?

Слушания Валдиса Домбровскиса ("Новое единство"), кандидата на пост еврокомиссара от Латвии, состоятся в четверг. В прошлом созыве Еврокомиссии политик занимал пост исполнительного вице-президента по экономике, работающей во благо людей.

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