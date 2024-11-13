Украинские активисты устроили акцию протеста во время выступления Юлии Навальной на одной из крупнейших технологических конференций в мире — Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети Х украинская активистка Кристина Жук.

Во время выступления вдовы российского оппозиционера Алексея Навального группа украинцев включила сигнал воздушной тревоги и начала выкрикивать на английском языке лозунги "Остановите Россию" и "Остановите войну". На видео также слышны аплодисменты зрителей в зале, но кому именно они были адресованы, неясно.

"Выступление навальной на вебсамите сорвали, спасибо всем украинцам кто присоединился к акции", — написала Жук по итогам протеста (авторские орфография и пунктуация сохранены). "Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", — добавила активистка.

Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.

На сцену вийшла українка, наш голос почули



Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

Позже Навальная прокомментировала акцию украинских активистов в Лиссабоне. Вдова оппозиционера рассказала, что ее выступление на конференции было посвящено тому, "как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам", и тому, "что с этим можно сделать".

Группа украинских участников Web Summit устроила акцию в середине ее выступления. По словам Навальной, она попросила представительницу протестующих взять микрофон и сформулировать вопрос к ней. "Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины? — написала Навальная в своем Telegram-канале. — Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать еще раз и еще раз. Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме".

Вдова политика также напомнила, что ее покойный муж "использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него", включая заседание, состоявшееся 24 февраля 2022 года. "Так я и сказала. А еще сказала о том, что враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции", — подчеркнула она.

Вопреки утверждениям о срыве выступления Навальной, ее соратник Леонид Волков, который тоже находился в зале, заявил, что ей удалось закончить свою речь. Волков утверждает, что "после аплодисментов" Навальная "вернулась за кафедру" и закончила выступление. "Потому что это была очень важная речь — о том, как бигтех помогает диктатурам", — написал политик в Telegram.

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