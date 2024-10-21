Вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная объявила о готовности баллотироваться в президенты России после своего возвращения в страну. Об этом она заявила в интервью Би-би-си.

Отвечая на вопрос о том, видит ли Навальная себя кандидатом в президенты и какова ее цель сейчас, вдова российского оппозиционера ответила: "Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты".

При этом, подчеркивает Навальная, ее возвращение в Москву "к сожалению, невозможно", пока у власти остается Владимир Путин. Она напомнила, что не смогла приехать на родину даже на похороны мужа, погибшего в российской колонии в феврале.

В России Навальную обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" в рамках дела, которое было возбуждено в отношении Навального и его соратников в 2021 году. В июле Басманный суд заочно арестовал вдову политика.

По словам Навальной, российская оппозиция находится "в трудной ситуации". "Многие в изгнании, многие в депрессии, они разочарованы… Я нет. Несмотря на все ужасные события, произошедшие в моей жизни, я верю, что когда-нибудь все должно измениться, рано или поздно", — отметила она, добавив, что она "не волшебник и не знает секрета", как быстро добиться перемен в России.

Комментируя критику в адрес российской оппозиции в том, что ее представители борются друг с другом, а не с Путиным, Навальная заявила: "Я так не думаю. Я считаю, что у нас общий враг — Владимир Путин. Вы живете в демократической стране, у вас есть разные политические партии, они борются друг с другом за власть. У нас та же ситуация. Даже противники Владимира Путина могут иметь разные взгляды и цели. Это нормально, что политики конкурируют друг с другом."

Также Навальная раскритиковала реакцию международного сообщества на гибель ее мужа в колонии, назвав принятые меры (вроде санкций против сотрудников исправительного учреждения) "смехотворными".

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