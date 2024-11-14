Украина в преддверии возможных мирных переговоров ставит на первое место вопрос гарантий безопасности, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Собеседники NYT поясняют, что позиция Украины на возможных переговорах будет опираться не на территориальные границы, которые, скорее всего, изменятся в ходе боевых действий, а на то, какие гарантии ей предоставят для соблюдения режима прекращения огня.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности", — сказал один из источников NYT.

По словам главы комитета по обороне и разведке Верховной Рады Украины Романа Костенко, переговоры "должны основываться на гарантиях". "Для Украины нет ничего важнее", — сказал он. Костенко добавил, что Киев при этом официально не откажется от своих претензий на какую-либо территорию, находящуюся под российской оккупацией.

Также Киеву важно, чтобы линия заморозки конфликта не мешала экономическому восстановлению страны — например, оставила промышленные районы безопасными для инвестиций. Еще одним ключевым фактором собеседник NYT называет ширину буферной зоны между двумя армиями.

NYT отмечает, что ранее украинские чиновники в течение долгого времени заявляли, что не уступят оккупированную Россией территорию ни при каком варианте мирного урегулирования. Но после избрания президентом США Дональда Трампа, который продвигает ускоренный график переговоров, Киев начал придавать гарантиям безопасности как минимум такое же значение, как и тому, где пройдет линия прекращения огня, заключает издание.

В начале октября Financial Times писала, что западные дипломаты и все больше чиновников в Украине приходят к мнению, что компромиссом может стать схема "территории в обмен на членство в НАТО". При этом гарантии безопасности, как отмечает NYT, становятся самым сложным вопросом в любом варианте мирного соглашения. Издание напоминает, что на переговорах в 2022 году одним из главных противоречий стал пункт, предполагающий обязательство других стран встать на защиту Украины, если она снова подвергнется нападению.

На следующий день после победы Трампа на выборах The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила предложения по завершению войны, в числе которых были отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозка линии фронта с созданием демилитаризованной зоны (однако кто будет ее контролировать — неясно).

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