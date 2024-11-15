Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным осудил полномасштабную войну, развязанную РФ в Украине и призвал Путина вывести российские войска с украинской территории. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт по окончании беседы, длившейся около часа. "Канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира", - сказал Хебештрайт. Кроме того, Шольц также вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Это первый контакт между политиками с декабря 2022 года. Переговорный канал между Берлином и Москвой был прерван после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Сообщается также, что до беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует связаться с ним повторно.

10 ноября Шольц завил в интервью телеканалу ARD, что готов вести переговоры по войне в Украине с Путиным, но не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон. "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Глава правительства ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом. На уточняющий вопрос ведущей политического ток-шоу, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с Путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

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