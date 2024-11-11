Один из советников Трампа Брайан Ланза на прошлой неделе заявил , что Украине нужно смириться с тем, что Крым потерян и сосредоточиться на прекращении войны. Он дал понять, что приоритетом администрации будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а "мир и прекращение смертоубийства". Ранее The Wall Street Journal сообщала, что предложения команды Трампа по прекращению войны - отказ Украины вступить в НАТО как минимум на 20 лет.

Телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, по информации Axios, состоялся вскоре после победы республиканца на выборах - при участии бизнесмена Илона Маска. Якобы беседа не оставила у Зеленского чувство отчаяния. При этом в воскресенье старший сын новоизбранного американского президента - Дональд Трамп-младший - разместил в сети Instagram ролик, в котором на фоне мрачного лица Зеленского появляется надпись "Представь, через 38 дней ты потеряешь свое пособие".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются уговорить еще действующего президента США Джо Байдена дать Украине разрешение наносить удары по целям на территории России с помощью франко-британских ракет Storm Shadow, сообщила The Telegraph. Эта инициатива расценивается как отчаянная попытка помешать возможным планам Трампа сократить поддержку США Украины.

Победа сторонника концепции America first Трампа заставила ЕС задуматься о том, что нужно уметь самим себя защитить, а не рассчитывать только на США. Новый еврокомиссар по обороне и жесткий сторонник наращивания военной мощи ЕС экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает , что Брюссель должен быть готов к нападению России на одну и стран ЕС.

Второй срок Трампа - повод возобновить дискуссии более единой оборонной структуры Европы, сказал , в свою очередь, экс-командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе.

WP сообщила, что 7 ноября, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Трамп выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны. Якобы новоизбранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", но заодно напомнил Кремлю о "значительном военном присутствии американских сил в Европе".

Впрочем, через несколько часов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал сам факт телефонного разговора "чистой выдумкой".

Киеву и его союзникам не следует торопиться с выводами о том, как Трамп будет решать конфликт в Украине, подчеркнул глава МИД дел Франции Жан-Ноэль Баро, сообщил "Sky News". The Economist указывает, что Украина на самом деле может позитивно воспринять приход Трампа к власти, поскольку Киев постепенно становится "все более недовольным" администрацией Джо Байдена. Якобы команда Зеленского считает, что Белый дом боится эскалации с Россией до "паралича", демонстрируя разрыв между риторикой о поддержке Украины и реальными действиями.