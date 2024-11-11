Мы привыкли оставлять чаевые в рижских ресторанах. 10% от суммы счета кажется нам вполне приемлемой благодарностью за обслуживание и не сильно облегчает наш кошелек. Но сколько оставлять в ресторане в другой стране, куда мы уехали отдыхать или оказались по работе? И нужно ли оставлять на чай в отеле? И как избежать этих неловких попыток понять дали вы мало, много или в самый раз?

На самом деле, чаевые могут оказаться прогулкой по минному полю. Особенно если вы отправляетесь в страну, где никогда до этого не были ранее.

Так, например, в прошлом году связанный с чаевыми скандал разгорелся во французском Сен-Тропе. Французская газета Var-Matin сообщила, что в некоторых ресторанах на Ривьере запретили или отправляли сидеть за самые отвратительные столы тех, кто, якобы, скупился на чаевые. Естественно, это было встречено с недоумением. Местный мэр Сильви Сири объявила такую практику "сродни рэкету". Но, к сожалению, подобная практика встречается все чаще.

А уж какое количество недовольных американских официантов и официанток выплескивают свое раздражение на европейских туристов в средствах массовой информации! И все потому, что в США культура чаевых совершенно не похожа на то, к чему привыкли мы.

При этом количество и размер чаевых начинают раздражать даже привычных к ним американцев. Недавний опрос, проведенный компанией Bankrate, показал, что около 66% жителей США негативно относятся к чаевым. Около 30% респондентов считают, что культура чаевых "вышла из-под контроля", и все больше компаний поощряют клиентов давать чаевые их работникам. Клиенты же, наоборот, считают, что компании должны больше платить своим сотрудникам, а не полагаться на чаевые (41%).

Одной из причин, по которой чаевые стали главной темой для разговоров, является "чаевая инфляция" - стремительное увеличение числа ресторанов, магазинов, супермаркетов, кафе, аэропортов и многих других заведений, внедряющих цифровые системы оплаты на кассе, которые предлагают клиентам выбрать размер чаевых, иногда превышающий 30 %, пишет Forbes. Клиентов побуждают оставлять чаевые даже при заказах еды онлайн.

Но не бойтесь — онлайн еду вы в США будете заказывать едва ли, а все остальные опасения относительно того, сколько наличности лучше держать в кармане на случай чаевых мы сейчас развеем.

Нужно ли давать чаевые в такси?

Северная Европа в вопросах чаевых таксистам придерживается той же схемы, что и Великобритания: нигде нет никаких обязательств, за исключением Швеции, где принято округлять сумму.

В других популярных направлениях, таких как Италия и Франция (а также в более дешевых местах, таких как Чехия и Словения), ничего не требуется. А вот в Германии, Болгарии и Венгрии лучше заплатить 10%, чтобы это не сочли неуважением.

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