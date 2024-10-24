Нервные пассажиры склонны внимательно изучать каждый маленький толчок, жужжание и стук, которые они слышат на борту самолета. Это отвалилось колесо? Не треснуло ли крыло? Могу поклясться, что слышал, как пилот храпит в кабине… Но какие звуки являются обычными, а какие должны заставить вас напрячься?

Во-первых, стоит помнить, что самолеты - это шумные, скрипучие звери, особенно в условиях турбулентности. Например, можно предположить, что все на борту - корзины, сиденья, туалеты и камбузы - закреплены болтами. В действительности же верхние контейнеры висят на стяжках, туалеты и камбузы закреплены на направляющих в полу, и так далее, а значит, небольшие толчки могут вызвать изрядный грохот.

Кроме того, есть движущиеся части, расположенные по всему фюзеляжу и крыльям. Помимо очевидных вещей, таких как двигатели и шасси, есть множество электромоторов, гидравлических насосов и клапанов, которые создают запутанную какофонию звуков.

Так какие же звуки вы можете услышать во время обычного полета из точки А в точку Б? А как насчет тех звуков, которые нарушают нервную тишину вскоре после взлета? Должен ли хоть один из них вызывать беспокойство? The Telegraph попросил Брайана Смита, в прошлом капитана бюджетной авиакомпании, а ныне пилота грузового самолета, составить контрольный список.

Что за гул раздается при посадке?

Это вспомогательная силовая установка (APU) в задней части самолета. "Гудящий шум при посадке - это почти наверняка APU", - говорит Смит. "Этот небольшой газотурбинный (реактивный) двигатель, расположенный в хвостовом конусе, обеспечивает электрическую и пневматическую энергию на земле, когда двигатели не работают, а также в полете, в случае отказа двигателя. Когда пассажиры поднимаются на борт, он питает освещение и позволяет слышать громкую связь с членами экипажа. Он также подает воздух под давлением, который используется для запуска двигателей, когда приходит время их запустить. Воздушная мощность APU также обеспечивает работу кондиционера, чтобы поддерживать комфортную температуру в салоне на земле, пока не заработают двигатели".

Что это за лающий звук?

Скорее всего, это не собака в трюме (хотя есть небольшая вероятность, что так оно и есть), а устройство экономии топлива под названием PTU, которое есть на всех двухмоторных моделях Airbus. Смит объясняет: "Самолеты оснащены несколькими гидравлическими системами, чтобы обеспечить резерв на случай отказа одной из них. PTU - это комбинация мотора и клапана, которая "заимствует" давление в работающей системе для питания той, которая вышла из строя. Пилоты часто выключают один из двигателей после посадки, чтобы сэкономить топливо, и соответствующая гидравлическая система воспринимает это выключение как отказ гидравлического насоса, поэтому подает сигнал PTU для нагнетания давления в "отказавшей" системе. Он расположен в брюхе самолета, около центра фюзеляжа, поэтому его так хорошо слышно".

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