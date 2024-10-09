"Когда мы поднялись на борт самолета и увидели ситуацию, мы сразу же спросили, почему поменяли самолет - несмотря на то, что он был не очень старый, он выглядел и звучал странно. Мы объяснили экипажу, что планировали лететь авиакомпанией airBaltic. Но они сказали: "Если не хотите лететь, просто скажите, что не полетите, и можете идти!", - рассказывает Олег, поделившийся своим опытом общения с airBaltic после прочтения статьи в Delfi. Люди, рассказывающие свои истории, недоумевают не столько из-за старых самолетов, сколько из-за отношения персонала. Почему так?

Огромные деньги за перелет

9 сентября Олег летел с коллегой в Аликанте. Несмотря на то что билеты были куплены заранее, они заплатили в общей сложности 1695 евро - летели бизнес-классом. Однако ни отношение персонала, ни салон самолета не соответствовали тому, что можно было ожидать за эту сумму. "Мы сидели в первом ряду. Было очень странно, что бизнес-класс вообще не отделен от эконом-класса. Даже шторками... Расстояние между креслами в первом ряду было относительно нормальным, но люди во втором ряду... Они не были гигантами, но их колени упирались в передние кресла".

"Если не хотите лететь, скажите, что не полетите, и можете идти!"

Заплатив немалые деньги, коллеги подумали, что смогут хотя бы расслабиться во время полета. Но ничего не вышло - кресло напоминало табуретку. "Не могли даже опустить его, чтобы прилечь. Можно было сесть, но то, что Airbus A220-300 оборудован таким образом, было довольно странно". Рейс выполняла Avion Express, литовская компания по аренде самолетов. Экипаж тоже был не из airBaltic, но Олег считает, что, когда летишь бизнес-классом, хочется, чтобы контакт между пассажиром и экипажем был более личным.

"Экипаж даже не представился. Когда мы поднялись на борт самолета и увидели ситуацию, мы сразу же спросили, почему поменяли самолет - несмотря на то, что он был не очень старый, он выглядел и звучал странно. Мы объяснили экипажу, что планировали лететь с airBaltic. Но они сказали нам: "Если вы не хотите лететь, просто скажите, что не полетите, и можете идти!" Не то чтобы у нас были завышенные требования, но все-таки это был бизнес-класс... Мы просто хотели понять, какое качество будет обеспечено и в чем разница между бизнесом и экономом".

В конце концов, цены совершенно разные, поэтому очевидно, что пассажир, который платит больше, ожидает и качественного обслуживания за эту сумму. "Если бы рейс не был деловым, мы бы, возможно, сошли с самолета, но встречи уже были организованы, а отель забронирован", - говорит он, добавляя, что сам полет был "нормальным", но взлет и посадка были очень похожи на полеты так называемыми "бюджетными авиакомпаниями".

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