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Мелкие воришки орудуют во всех крупных туристических центрах, но есть простые трюки, которые помогут вам не стать их жертвой.

Ситуации, когда туристы становятся легкими жертвами воров, возникает регулярно. Так, например, в конце октября по Риму прокатилась волна уличной преступности — количество мелких краж в день достигало ста. Если же брать ситуацию в целом, то только за последний год число грабежей и карманных краж в Риме удвоилось. Рестораторы и владельцы баров в Вечном городе говорят, что их клиентов осаждают банды воров и похитителей сумок.

Они опасаются, что число ограблений возрастет, поскольку в следующем году в Ватикан прибудет больше туристов на Юбилей Ватикана - редкое событие в жизни католической церкви, которое приведет в итальянскую столицу значительное число паломников, пишет The Telegraph.

Согласно исследованию, проведенному сайтом сравнения туристических страховок Quotezone, Италия имеет самое большое количество сообщений о карманниках в онлайн-отзывах о путешествиях (463 упоминания на каждый миллион отзывов), причем Колизей, фонтан Треви и Пантеон в Риме являются одними из самых горячих точек. Второе место в исследовании заняла Франция (283 упоминания на миллион), а третье - Нидерланды (143 упоминания на миллион).

В беседе с The Telegraph иллюзионист и профессиональный театральный карманник Ли Томпсон, член Магического круга (Magic Circle – самое знаменитое в мире общество фокусников и иллюзионистов, которое регулярно устраивает театральные представления. Кстати, король Чарльз также является членом Магического круга), рассказал о хитростях профессии, о том, как распознать карманника, и о самых простых способах защитить свои вещи, когда вы находитесь за границей.

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