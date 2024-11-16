ВМС Ирландии выпроводили из исключительной экономической зоны страны в Ирландском море российский "разведывательный корабль". 14 ноября исследовательское судно "Янтарь" вошло в район, где проходят важнейшие энергетические коммуникации и подводные кабели передачи данных между Ирландией и Великобританией - к востоку от Дублина и юго-западу от острова Мэн, сообщило в субботу, 16 ноября, издание Irish Examiner.

Корабль подозревают в шпионаже за подводной инфраструктурой

Ирландские моряки следили за российским кораблем в ночь на 15 ноября. Около 3 часов ночи по местному времени он был отконвоирован кораблем ВМС Ирландии LÉ James Joyce в сопровождении ирландской военной авиации, после чего отправился в южном направлении. Издание со ссылкой на источники также указывает, что операция продолжается.

В сообщении также отмечается, что российское судно некоторое время находилось и в контролируемых Великобританией водах. В предыдущие выходные норвежские, американские, французские и британские военно-морские силы и службы ПВО наблюдали, как "Янтарь" сопровождал российский военный корабль "Адмирал Головко" через Ла-Манш, пишет The Guardian.

Официально корабль "Янтарь" считается научно-исследовательским, однако Россию обвиняют в использовании таких судов для шпионажа за важнейшими объектами инфраструктуры на морском дне. Irish Examiner называет его "подводным шпионским корабем", однако речь идет о надводном судне с оборудованием для подводной разведки. The Guardian со ссылкой на аналитиков британкой разведки отмечает, что "Янтарь" может развертывать глубоководные подводные аппараты. Собеседники издания считают, что целью корабля являлся сбор разведданных, а не диверсия.

Угроза энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре

Как указывает Irish Examiner, между Ирландией и Великобританией проложены три газопровода и две подводные линии электропередачи. При этом два газопровода и одна электротрасса расположены неподалеку от места, где находился "Янтарь". Там же проходят восемь кабелей передачи данных. Ирландия получает природный газ, главным образом, по трубопроводам из Великобритании, пишет издание.

В свою очередь The Guardian пишет, что инцидент с российским разведывательным кораблем вызвал новые опасения по поводу безопасности энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, проложенной между Ирландией и Великобританией. Через нее проходит глобальный интернет-трафик из гигантских центров обработки данных, управляемых технологическими компаниями, включая Google и Microsoft, европейские штаб-квартиры которых расположены в Ирландии.

О подозрениях в шпионаже за морской инфраструктурой уже неоднократно сообщали и другие страны, в том числе, Германия, Финляндияи США.

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