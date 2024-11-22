Что известно о новой ракете «Орешник», которую Россия запустила по Днепру?

О баллистической ракете "Орешник", которой, по словам Владимира Путина, Россия обстреляла украинский город Днепр, до 21 ноября не было известно ничего, включая название. Однако вариантов не так уж много.

Би-би-си рассказывает, что собой представляет выпущенная по Днепру ракета и какой сигнал Путин пытался послать Украине и Западу, решившись на ее использование.

Ракета, которой Россия обстреляла город Днепр, была новой разработкой российской промышленности, заявил Владимир Путин.

По его словам и по тому расстоянию, которое она преодолела, это была ракета средней дальности. Такие ракеты было запрещено разрабатывать до 2019 года, пока действовал договор РСМД.

Соответственно, либо Россия разрабатывала такую ракету до 2019 года в нарушение договора, либо сумела создать новую за очень короткое время.

Как можно изучить пуск 21 ноября

Пуск баллистической ракеты на такое расстояние не может остаться незамеченным, особенно в регионе, к которому приковано внимание многих разведок.

В полете ракету хорошо видно. Прежде всего, это касается факела — огненной струи, которая вырывается из двигателя ракеты. Его излучение хорошо заметно со спутников, а также самолетов-разведчиков.

Параметры факелов ракет, которые часто запускают в ходе учений или испытаний, известны, как известны и характеристики этих ракет. Поэтому, изучая данные пуска новой ракеты, можно понять некоторые из ее параметров.

У западных разведок должно быть более или менее точное представление о типе ракеты. Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что, судя по характеристикам, речь идет об "экспериментальной баллистической ракете среднего радиуса действия", которая была сделана на основе российской ракеты РС-26 "Рубеж".

Комментаторы в прессе и соцсетях, а также эксперты выдвинули свои предположения на основании других предпосылок. Независимо от американских военных они также пришли к выводу о том, что Россия адаптировала экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж" для ударов на средней дальности.

Пока что западные разведки свои выводы не опубликовали, но, скорее всего, у них есть более или менее точное представление о типе ракеты.

Украинская разведка, в свою очередь, утверждает, что, по ее данным, Россия могла использовать для удара экспериментальный ракетный комплекс "Кедр", параметры которого близки к тем, которые были доступны для анализа по открытым источникам.

Однако, как сообщало агентство ИТАР-ТАСС в декабре 2021 года со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, "опытно-конструкторская работа по созданию новейшей МБР "Кедр" начнется на рубеже 2023–2024 годов, а научно-исследовательская работа НИР по "Кедру" профинансирована в рамках действующей Государственной программы вооружений".

Вероятность того, что за три года в России была создана принципиально новая баллистическая ракета такого класса, невелика.

Техданные от Путина

Какую-то информацию о ракете распространил российский президент Владимир Путин в своем заявлении, с которым он выступил в четверг вечером.

Он сказал, что ракета была в "безъядерном гиперзвуковом оснащении", ее боеголовки "атаковали цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду".

Отсутствие ядерной боеголовки было очевидно, а скорость блоков баллистической ракеты, направлявшихся к земле, как правило, и бывает гиперзвуковой.

Это была ракета с разделяющейся боевой частью. Тип боеголовки вызывает разногласия у комментаторов.

На видеозаписи, сделанной в момент удара в Днепре, видно, как на землю падают шесть групп неких объектов. В каждой из этих групп было тоже примерно до шести светящихся точек.

Это довольно большое количество блоков для такой ракеты. Однако на видео не было видно взрывов на земле. Если взрывов действительно не было, то, возможно, светящиеся точки были кинетическими суббоеприпасами.

Они могут быть любого размера и не иметь никакого наполнения. Такие, по сути, металлические болванки поражают цель за счет кинетической энергии, выделяющейся во время столкновения. И эта энергия, учитывая столь высокую скорость, должна была быть велика.

Сразу несколько источников говорят, что ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Если это так, то дальность ракеты в этом полете составила примерно 800-850 километров.

Владимир Путин назвал "Орешник" ракетой средней дальности. Радиус действия таких ракет составляет от 1000 до 5500 километров. Однако эти цифры используются для классификации ракет в документах. Тысяча километров — это не нижний предел траектории полета.

Изделие МИТ

Вероятнее всего, "Орешник", о котором говорил Путин, мог разработать Московский институт теплотехники (МИТ).

Дело в том, что баллистическими ракетами такого класса в России занимаются два предприятия — Ракетный центр Макеева и МИТ.

Первый создает жидкостные ракеты, и одна из его разработок — ракета "Сармат" — недавно, предположительно, испытывалась на космодроме Плесецк. Испытание закончилось взрывом.

Жидкостные ракеты запускаются из шахтных пусковых установок, у них большой забрасываемый вес и очень большая дальность. Например, заявленная дальность ракеты "Сармат" — до 18 тысяч километров.

Московский институт теплотехники занимается созданием менее крупных ракет с твердотопливным двигателем, которые запускаются с мобильных пусковых установок. Такие ракеты — более легкие, с меньшей боевой частью, и летят они на меньшее расстояние. Дальность ракеты "Ярс" — 12 тысяч километров.

Ракету, подобную той, которая упала на Днепр, скорее, разрабатывал бы МИТ. И он создавал нечто похожее по параметрам. Например, ракету РСД-10 "Пионер", которая стояла на вооружении с 1970-х годов и вплоть до вступления в силу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1988 году.

Тогда все пусковые установки и ракеты средней и меньшей дальности в СССР и США были уничтожены, а стороны договорились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Что такое ракетный комплекс "Рубеж"

Договор РСМД прекратил существование в 2019 году. В начале февраля того же года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия собирается создавать наземный комплекс средней дальности до 2020 года. Этого не произошло, но работы по созданию таких ракет велись.

Одна из последних разработок МИТ, РС-26 "Рубеж" — межконтинентальная баллистическая ракета. Ее дальность, заявленная в открытых, но неофициальных источниках, составляет от двух до шести тысяч километров, то есть она ненамного выходит за рамки ДРСМД.

МИТ разрабатывал ее еще до окончания договора. Как напоминает ИТАР-ТАСС, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев еще в 2013 году раскрыл некоторые характеристики ракеты.

"Если мы говорим о подвижном грунтовом "Ярсе", то у нас на сегодняшний день пусковая установка весит больше 120 тонн. На этой усовершенствованной ракете мы достигнем весовых характеристик до 80 тонн, она будет легче", — заявлял генерал. Он имел в виду РС-26 "Рубеж".

Другими словами, Россия изначально делала на базе "Ярса" более легкий ракетный комплекс, который всего на 500 километров превышал параметры ДРСМД.

Поэтому многие комментаторы сходятся на том, что, вероятнее всего, "Орешник", о котором говорил Путин, это на самом деле либо комплекс, который может запускать ракеты на 800 километров, либо дальнейшее его развитие по пути сокращения дальности.

Дело в том, что использовать межконтинентальную ракету для удара по цели на относительно небольшом расстоянии в обычном, рабочем режиме, невозможно, потому что у ракет дальнего радиуса есть нижний порог дальности.

Для удара по городу Днепр с полигона Капустин Яр дальность этой ракеты нужно было уменьшать, то есть создавать новое изделие.

Слишком быстро, слишком близко

Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности был разработан для того, чтобы снизить напряженность в Европе.

Ядерное сдерживание работало в отношении межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых можно было засечь средствами систем предупреждения о ракетном нападении, а долгое подлетное время давало возможность нанести ответно-встречный удар. То же касается и стратегических бомбардировщиков.

Но оно совсем не работает в случае, если подлетное время ракеты измеряется считанными минутами.

Ракеты малой и средней дальности были одним из самых серьезных факторов, которые мешали обеспечить стратегическое ядерное сдерживание. Способные нести ядерные боезаряды, эти ракеты было почти невозможно перехватить и сбить. На это просто не хватало времени.

Они также не оставляли возможности нанести ответно-встречный удар, когда один из противников успевает запустить свои ракеты после того, как обнаружит пуск с противоположной стороны.

Наконец, их мобильные пусковые установки также очень трудно засечь и уничтожить первым ударом.

Наличие ракет малой и средней дальности могло спровоцировать военный конфликт — их присутствие вблизи границ угрожало ударом, который было почти невозможно отбить. И это могло спровоцировать противника на превентивный ядерный удар.

Предупреждения

Удар по Днепру был первым в истории боевым использованием ракеты такого класса.

Владимир Путин заявил, что будет предупреждать о применении таких ракет в будущем.

"За 30 минут до пуска "Орешника" Россия отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За день до пуска баллистической ракеты по Днепру США закрыли свое посольство в Киеве из-за "конкретной информации о потенциальной значительной воздушной атаке".

Посольства Испании, Италии и Греции закрыли свои двери после предупреждения США, в то время как французское и немецкое посольства оставались открытыми, но призывали своих граждан быть осторожными.

О том, что Россия может применить против Украины баллистическую ракету "Рубеж", в украинских телеграм-каналах писали еще накануне пуска. В частности, сообщалось, что эта ракета была развернута на полигоне Капустин Яр.

Однако применение некоего "нового оружия" еще раньше анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла", — написал он 18 ноября.

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