Расследование крушения самолета немецкого концерна DHL проводят власти Германии, а также представители самой компании. В DHL сообщили об отсутствии подозрительных посылок на борту самолета.

Власти Германии начали расследование после крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе, в результате которого погиб один человек. Немецкие ведомства "находятся в тесном контакте с соответствующими органами внутри страны и за рубежом", цитирует в понедельник, 25 ноября, dpa заявление представителя одного из ведомств безопасности ФРГ.

Свое расследование проводит и компания DHL, сообщил представитель ее дочерней фирмы в Литве агентству Reuters. Он также указал, что у концерна нет информации о каких-либо подозрительных посылках на борту разбившегося самолета. В свою очередь американская компания Boeing сообщила, что ведет сбор информации в связи с инцидентом в Литве и готова предоставить "любую необходимую поддержку (в его расследовании. - Ред.)".

Между тем представитель литовской полиции сообщил агентству Elta, что погибший являлся гражданином Испании. Кроме того, в самолете находились еще один испанец и по одному гражданину Германии и Литвы, они получили ранения, указывается далее.

Крушение грузового самолета в Вильнюсе

Ранним утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил аварийную жесткую посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. Как передал корреспондент DW из Вильнюса со ссылкой на жителей, живущих рядом с местом падения, взрыва не было, самолет протащился на брюхе несколько десятков метров, на дом не падал, но задел обломками небольшой многоквартирный дом. В результате крушения погиб один человек.

Спасатели сообщили журналистам, что данных о пострадавших жителях дома пока нет. В статье Delfi уточняется, что на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта. По информации издания, оператор самолета - испанская компания SWIFT Air, фирма DHL арендовала его. В литовском Центре кризисного управления заявили, что причины крушения самолета DHL расследуются. Позже в полиции рассказали, что потерпевший крушение борт готовился заходить на посадку.

Генкомиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас высказал предположение, что крушение самолета "весьма вероятно стало следствием технической неисправности или человеческой ошибки". На уточняющий вопрос журналистов, мог ли это быть теракт, генкомиссар сказал, что "такой сценарий исключать нельзя". "Это одна из версий крушений, которые надлежит расследовать и проверить. У нас впереди много работы", - цитирует Паулускаса немецкая газета Der Tagesspiegel.

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