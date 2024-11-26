Обнаружены самописцы грузового самолета, который накануне потерпел крушение в Вильнюсе. Об этом сообщило литовское министерство юстиции.

"Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11:30, их извлекли из обломков самолета", – указали представители ведомства. По данным литовского минюста, группа, расследующая происшествие, вскоре начнет считывать информацию с черных ящиков.

Как объясняет министерство, цель расследования — пресечение таких происшествий в будущем. "В ходе расследования безопасности не ищут виновных и ответственных. Это расследование не зависит от расследования правоохраны или административного процесса, в ходе которых ищут виновных", — указало ведомство.

Расследование будут проводить вместе с экспертами из Германии, Испании и США.

Утром 25 ноября рядом с аэропортом Вильнюса потерпел крушение самолет Boeing 737 компании SWIFT Air. В результате крушения погиб пилот, 48-летний гражданин Испании, пострадали еще 3 члена экипажа.

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