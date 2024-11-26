Крушение грузового самолета DHL в районе аэропорта литовской столицы могло быть несчастным случаем или "гибридным инцидентом" с участием посторонних лиц, заявила в понедельник министр иностранных дел Германии.

"Теперь мы должны серьезно задаться вопросом, был ли это несчастный случай или еще один гибридный инцидент", - сказала журналистам Анналена Баербок на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Италии, имея в виду обнаруженный неделю назад обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, который, по мнению официальных лиц, мог быть диверсией.

"В последнее время в Европе мы наблюдаем ряд гибридных атак, часто направленных против отдельных лиц и инфраструктуры, как подводной, так и материальной", - сказала она.

Понятие "гибридный" обычно используется для описания атак, которые не используют обычную военную тактику, а вместо этого включают, например, диверсии в отношении инфраструктуры или кибератаки.

После вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны часто используют этот термин для описания действий против них, которые, по их мнению, исходят из Москвы.

Литовские ведомства пока не связали инцидент с самолетом в понедельник с недавними предполагаемыми диверсий.

Напомним, что погиб гражданин Испании, еще три члена экипажа - граждане Германии, Испании и Литвы получили ранения, когда грузовой самолет DHL разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник, 25 ноября, утром. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Самолет также задел в дом, в котором находились 13 человек, но все жильцы спасены.

В связи с этим происшествием полиция столицы Литвы проводит досудебное расследование, свое расследование также проводят специалисты авиационной безопасности и DHL.

Самолет Boeing 737, упавший в понедельник утром примерно в километре от Вильнюсского аэропорта, принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался DHL для перевозки посылок. Самолет вылетел из немецкого города Лейпциг.

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