В понедельник утром в Вильнюсе разбился грузовой самолет компании DHL, но представитель компании заявила, что у них нет никаких данных о подозрительных грузах на борту.

"На данный момент у нас нет никаких данных, подтверждающих наличие чего-то подозрительного, что могло бы навести нас на мысль о том, что это мог быть какой-то инцидент. Пока идет расследование, у нас ничего нет, и мы пока ничего не комментируем, не хочется спекулировать", - сказала BNS в понедельник директор по продажам и маркетингу DHL Lietuva Аушра Руткаускене.

"Мы общаемся отдельно с каждым клиентом, чьи посылки находились в самолете", - добавила она.

"Мы работаем со страховой компанией и будем решать ситуацию с компенсацией с каждым клиентом индивидуально", - сказала Руткаускене.

Разбившийся самолет Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для перевозки посылок DHL. Он выполнял рейс из Лейпцига (Германия).

Официальные лица утверждают, что у них нет доказательств того, что катастрофа каким-либо образом связана с недавними диверсиями в Центральной и Восточной Европе, в которых Запад обвиняет Россию.

Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

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