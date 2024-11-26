Страны, ратифицировавшие Римский статут, не могут исполнять решения Международного уголовного суда выборочно, заявили министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис, комментируя выданный МУС ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ERR.

Министры выразили такую позицию на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров, прошедших в Таллине. Цахкна и Ландсбергис напомнили, что в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, и если страны, подписавшие Римский статут, хотя исполнить это решение, они должны быть последовательны и в случае с ордером на арест Нетаньяху.

"Когда некоторые государства-члены МУС заявляют, что пригласят Путина и что постановление суда к ним не относится, либо они найдут способ не выполнить его, мы осуждаем эти страны, поскольку считаем, что, поступая так, они подрывают международный порядок, основанный на правилах. Поэтому я твердо убежден, что у меня может быть свое мнение по поводу судебного решения, но если я хочу, чтобы сохранился порядок, основанный на законах, то я не имею права выбирать, какие решения исполнять", —заявил Ландсбергис.

В свою очередь Цахкна присоединился к словам своего литовского коллеги, отметив, что, по его мнению, решение МУС в отношении главы израильского правительства вряд ли приблизит мир на Ближнем Востоке. По мнению главы эстонского МИД, хотя ордера на арест Нетаньяху и Путина "совершенно разные", национальные правительства не могут вмешиваться в деятельность суда.

На прошлой неделе МУС удовлетворил ходатайство прокурора Карима Хана и выписал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении военных преступлений в ходе операции, проводимой в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Теперь страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Нетаньяху и Галанта в случае их визита. При этом Израиль не входит в число подписантов статута.

Путин, несмотря на выписанный ордер МУС, в сентябре посетил Монголию, которая ратифицировала Римский статус. Местные власти объяснили отказ арестовать российского лидера тем, что Улан-Батор придерживается нейтралитета во внешней политике и зависит от российских энергоресурсов.

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