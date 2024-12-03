Белый дом объявил о выделении Украине пакета помощи в размере 725 млн долларов, который включает "значительное количество" артиллерии, ракет и средств противовоздушной обороны, говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Помощь выделяется в рамках плана максимально усилить Украину до того, как Джо Байден покинет свой пост. Президент США поручил быстро доставить средства в Украину, добавил Салливан.

До середины января, по его словам, планируется поставить Киеву "сотни тысяч" дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и "другие критически важные" средства для защиты страны.

Также Белый дом планирует ввести еще больше санкций против России, заявил Салливан. "Чтобы подорвать военную машину России, США ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций", — заявил он. Подробности не приводятся.

"Президент стремится поставить Украину в максимально сильную позицию, и мы продолжим реализовывать эту стратегию в поддержку Украины и ее борьбы за свободу", — говорится в заявлении Салливана.

После избрания президентом Дональда Трампа команда Байдена ускорила отправку военной помощи Украине. В рамках этих усилий Байден дал разрешение Киеву на применение дальнобойных ракет ATACMS по целям на территории России, санкционировал передачу противопехотных мин, списал половину кредита в размере 4,65 млрд долларов, а также ввел санкции против Газпромбанка, который, по версии Вашингтона, Россия использует, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны.

Представители администрации Байдена опасаются, что администрация Трампа сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева до 20 января, когда пройдет инаугурация нового президента США.

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