Оппозиционные сирийскому правительству вооруженные группировки, в том числе боевики исламистских организаций, вошли в Хаму, один из крупнейших городов страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лояльная властям Сирийская арабская армия объявила, что выводит свои подразделения из Хамы. Это решение военные объяснили тем, что стремятся "сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои".

В свою очередь, противостоящие президенту Башару Асаду группировки объявили, что уже заняли северо-восточные районы города. Сообщается, что после захвата центральной тюрьмы Хамы из нее были отпущены заключенные.

Как отмечает Reuters, сирийские власти контролировали Хаму на протяжении всей гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Захват этого города открывает боевикам путь на Хомс и далее на Дамаск.

Активные боевые действия, фактически прекратившиеся в Сирии в 2020 году, возобновились в конце ноября. На прошлой неделе боевики захватили Алеппо и с тех пор продвигаются на юг.

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