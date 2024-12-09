Решение предоставить свергнутому сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принял лично президент РФ Владимир Путин, сообщил на брифинге для журналистов его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне российские государственные информагентства со ссылкой на источник в Кремле писали, что Асад улетел в Москву, скрываясь от вооруженной оппозиции.

Песков добавил, что ему нечего сказать о местонахождении Асада, а в официальном графике Путина не предусмотрены официальные встречи со свергнутым сирийским президентом.

Говоря о ситуации в Сирии в целом, пресс-секретарь российского президента отметил, что произошедшее в арабской республике "удивил весь мир", в том числе Кремль. По мнению Пескова, Сирию ожидает "очень непростой период, связанный с нестабильностью", а Россия будет поддерживать диалог со всеми региональными силами "по сирийским делам".

Накануне антиправительственные силы, в том числе представители вооруженных исламистских группировок, вошли в Дамаск. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Асад, правивший Сирией с 2000 года, "с большой вероятностью" погиб в авиакатастрофе при попытке покинуть страну.

Несмотря на появившиеся позднее сообщения российских государственных СМИ, фото- и видеосвидетельства пребывания Асада в России до сих пор не опубликованы.

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