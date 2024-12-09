Осенью российская армия выпустила по территории Украины значительно больше беспилотников и ракет, чем за летние месяцы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные подсчеты.

Изучив ежедневные сводки, которые публикуют Воздушные силы Украины, аналитики WSJ установили, что с сентября по ноябрь 2024 года Россия выпустила по территории соседней страны более 6000 ракет и беспилотников. Это втрое больше, чем в июне—августе 2024 года, и вчетверо в сравнении с осенью 2023 года.

"Россия использует беспрецедентное число иранских дронов Shahed, а также больше баллистических ракет, которые сложнее перехватить. Одна из новых тактик Москвы — запуск целых флотилий дешевых беспилотников-приманок, чтобы перенасытить ПВО Украины. Также используются термобарические боеголовки и ракеты, уклоняющиеся от радаров", — пишет WSJ.

Согласно подсчетам газеты, 92% всех выпущенных Россией за последние три месяца дальнобойных авиационных боеприпасов составили беспилотники и дроны-приманки. В октябре украинские силы ПВО сбили почти все из них (93%). Между тем из выпущенных Россией баллистических и гиперзвуковых ракет удалось сбить лишь 8%. "Способность Украины перехватывать ракеты улучшилась после ухудшения в начале этого года", — отмечает WSJ.

Как рассказал в беседе с The Wall Street Journal неназванный украинский чиновник, на заводе в Татарстане ежемесячно собирают около 1200 беспилотников типа Shahed. При этом до половины дронов, выпускаемых Россией по Украине, оказываются приманками без какого-либо боезаряда.

Издание отмечает, что опубликованные ВСУ данные о сбитых боеголовках "за несколько дней были неполными, Украина также использует эту ​​статистику в пропагандистских целях". "Но выводы WSJ, основанные на этих данных, совпадают с сообщениями об этих атаках, рассказами очевидцев и комментариями украинских чиновников", — резюмирует газета.

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