Российская армия близка к взятию поселка Великая Новоселка. Этот населенный пункт важен для украинской обороны как южного Донбасса, так и Запорожской области.

С начала полномасштабной войны Великая Новоселка — основанное еще 250 лет назад крупное греческое поселение Приазовья — была одной из целей российского наступления. Однако в 2022 году российской армии не удалось его захватить, а летом 2023 года ВСУ в рамках контрнаступления отбросили врага на 10 км от села.

Но осенью этого года Россия смогла рекордными темпами нарастить свое продвижение именно на юге Донецкой области. Под угрозу попали три ключевые "крепости" — опорные пункты ВСУ в этом районе: Курахово, Великая Новоселка и Угледар.

Собственно, после захвата последнего в начале октября ситуация начала стремительно ухудшаться. Большинство военных аналитиков заявляли, что после падения Угледара следующей целью россиян станет Курахово. Действительно, россияне уже атаковали это место с северного и восточного флангов. Захват Угледара добавил к этому перечню также южный фланг.

Но российская армия параллельно с этим решила пробиться западнее и начать наступление на Великую Новоселку — укрепрайон на границе сразу трех областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

До большой войны в этом поселке проживали около 6 тысяч человек, сейчас осталось около 5% жителей. Сам населенный пункт был практически полностью разрушен обстрелами.

Постепенное окружение

Российские войска атакуют Великую Новоселку сразу с нескольких сторон. Они постепенно перерезают все логистические пути вокруг города.

Местность здесь довольно сложная. В основном это степи, изрезанные неглубокими оврагами. Однако именно в этом районе пересекаются сразу несколько рек. Прямо с севера на юг через Великую Новоселку протекает река Мокрые Ялы, в которую впадают притоки Шайтанка и Кашлагач.

В октябре россиянам удалось взять под контроль две дороги, ведущие на восток в Угледар и Шахтерское. В конце ноября они перерезали важную дорогу, ведущую на север, к трассе Запорожье — Курахово — Донецк. По данным аналитического проекта DeepState, 30 ноября российские войска оккупировали на этой дороге село Раздольное, что в 7 км к северо-востоку от Великой Новоселки.

После этого российская армия не остановилась и начала наступление на соседний населенный пункт Новый Комар. Он стоит на соседней дороге, которая также ведет к трассе Запорожье — Донецк. В начале декабря россияне начали штурм этого села. Бронеколонна из шести машин зашла в Новый Комар, часть техники была уничтожена украинскими дронами, но российским военным удалось высадиться и рассредоточиться в населенном пункте.

"Враг физически находится в селе, по нему осуществляется огневое воздействие", — констатирует DeepState. Он оценивает ситуацию возле Великой Новоселки как "крайне сложную, продолжающую ухудшаться". Если россияне перережут дорогу в селе Новый Комар, для украинского гарнизона останется только один логистический маршрут — через село Новоселка на 10 км западнее.

Но и здесь российские войска давят, атакуя со стороны оккупированного 15 ноября села Ровнополь в направлении этой последней "дороги жизни". По состоянию на начало декабря россияне находятся от нее в 3-4 км.

2 декабря российское госагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что логистика ВСУ в районе Великой Новоселки уже "фактически заблокирована". "Великая Новоселка была отрезана с севера, там проходили основные дороги, по которым осуществлялось снабжение украинской группировки со стороны Запорожья и Покровска. К западу от населенного пункта оставшиеся подъездные пути под огневым контролем артиллерии", — сказал собеседник агентства.

Что говорят в Украине

В украинском военном командовании отказались комментировать заявления россиян о "блокировании" Великой Новоселки. Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин отметил, что не комментирует заявления российских СМИ.

В то же время он сообщил, что на этом участке фронта в последние недели действительно возросло количество атак противника. "За последние 10-12 дней враг увеличил количество штурмов до двух десятков [в сутки] и более. Когда у нас есть клин в линии обороны, мы проводим стабилизационные действия, пытаемся восстановить положение дел", — сказал Волошин Украинской службе Би-би-си.

По его словам, российская армия возле Великой Новоселки использует тактику штурмовых действий малыми группами пехоты, иногда при поддержке бронетехники. Время от времени эти атаки происходят при поддержке БПЛА и армейской авиации с применением ракетного вооружения. "Враг несет большие потери на этом направлении", — добавил Волошин.

На видео, распространяемых боевыми подразделениями с этого участка фронта, видно, что россияне пытаются небольшими колоннами бронетехники прорваться к украинским позициям и высадить десант. В случае успеха они через некоторое время получают подкрепление и двигаются дальше.

Например, 23 ноября Отдельная президентская бригада ВСУ выложила видео отражения такого штурма. На нем видно, что колонна из четырех российских бронемашин с десантом пытается пробраться к юго-восточной окраине Великой Новоселки по полевым дорогам.

Украинские военные атакуют их дронами-камикадзе, уничтожая всю технику посреди поля. Россиян, пытающихся спрятаться в ближайшей посадке, затем также атакуют FPV-дроны и беспилотник с вмонтированным автоматом под названием "Булава".

Однако даже несмотря на потери российская армия продолжает сжимать "клешни" вокруг Великой Новоселки. Если в ближайшее время ей удастся не просто захватить Новый Комар, но и форсировать реку Мокрые Ялы, то у ВСУ не останется вариантов, кроме как постепенно отходить из этого района западнее в сторону Запорожской области и оставить весь Времевский выступ, который удалось освободить в прошлом году.

Это, в свою очередь, приведет не только к выходу российских войск к административной границе Донецкой области и критическому ухудшению положения украинского гарнизона в Курахово, но и создаст угрозу для Запорожья.

Полковник запаса, аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец указывает, что на этом участке фронта Россия использует свою уже привычную тактику мощных фланговых обходов с одновременными "сковывающими" атаками по фронту. Украинское командование не может найти противодействие этому приему, до последнего защищая "основные узлы" обороны, при этом имея слабые (или вообще не прикрытые) фланги.

"Я не могу сказать, что украинское командование в этом смысле чего-то "кардинального" не понимает, или не осознает смысла замыслов противника. По характеру его реакции становится понятно, что оно, очевидно, вполне понимает то, что делает противник, — отмечает аналитик. — Однако, скорее всего, у него просто не хватает сил и ресурсов реагировать на эти действия противника в достаточной степени".

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