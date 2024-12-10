Утром российские военные нанесли два ракетных удара по городу Златополь в Харьковской области. По данным главы региона Олега Синегубова, ранения получили десять местных жителей.

О первом ударе Синегубов сообщил около 10 утра по рижскому времени, о повторном — спустя час. Повреждены административное здание, банк, другие нежилые постройки и автомобили местных жителей.

По словам главы Харьковской областной военной администрации, среди пострадавших двое мужчин 49 и 59 лет, а также восемь женщин в возрасте от 29 до 62 лет. Из десяти пострадавших восемь госпитализированы.

Также сегодня утром, написал Синегубов в своем Telegram-канале, российские военные атаковали населенные пункты в Богодуховском и Купянском районах Харьковской области. О пострадавших не сообщалось, повреждены жилые дома.

В министерстве обороны РФ удар по Златополю не комментировали.

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