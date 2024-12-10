Владимир Путин тайно наградил орденами Мужества Артема и Анну Дульцевых, которые вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными. Ранее супруги вели шпионскую деятельность в пользу РФ, выдавая себя за граждан Аргентины.

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание "Агентство" обратило внимание на материал журнала "Разведчик", официального издания Службы внешней разведки (СВР) России. В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они "указом президента России награждены орденами Мужества".

Даты и точной причины награждения нет. Однако опубликовано фото, как 30 августа 2024 года в штаб-квартире СВР в Ясенево глава ведомства Сергей Нарышкин вручает супругам другие медали.

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в "Разведчике", Дульцевы "с 2012 года находились за рубежом в особых условиях". Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В интервью "Разведчику" Анна сообщила, что в тюрьме их навещал "представитель СВР в Словении".

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу в Москве, Путин обратися к детям по-испански, сказав им: "Buenas noches!"

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