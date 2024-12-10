В результате российского удара по Запорожью повреждено здание частной клиники, погибли три человека. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на местные власти и Воздушные силы Украины.

Еще 11 человек получили ранения, среди них двое врачей. Один из раненых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Число пострадавших может увеличиться, спасатели продолжают разбор завалов. На месте происшествия также находятся медики и полицейские.

Сегодня российская армия также нанесла удар по городу Златополь в Харьковской области. Местные власти сообщали о десяти раненых местных жителях.

6 декабря в результате российского удара в Запорожье была разрушена станция техобслуживания и магазин. Жертвами атаки стали 10 человек, еще 24 получили ранения.

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