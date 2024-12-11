Группа граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, следила за шеф-редактором зарегистрированного в Латвии издания The Insider Романом Доброхотовым, а также планировала его похищение и убийство. Об этом, пишет BBC News, стало известно во время судебного заседания в Лондоне.

По версии следствия, предполагаемые российские агенты осуществляли операции в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории в 2020-2023 годах. В частности, они следили за людьми и объектами, которые "представляли интерес для российского государства". Обвиняемыми по делу проходят 46-летний Орлин Русев, 43-летний Бизер Джамбазов, 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова, 39-летний Тихомир Иванчев и 32-летний Иван Стоянов.

Русев и Джамбазов в ходе следствия признали вину, тогда как Иванова, Габерова и Иванчев отрицают свою причастность к работе на российскую разведку.

Сторона обвинения утверждает, что за Доброхотовым, к тому моменту уже уехавшим из России, следили как минимум с ноября 2021 года. Тогда Иванова летела с ним на одном рейсе и снимала журналиста скрытой камерой. Из переписки обвиняемых, представленной в суде, следует, что время полета девушка отправляла в чат, в котором также состоял Русев, сообщения о действиях Доброхотова. Ей также удалось подсмотреть пин-код его телефона, но в сообщении она допустила в комбинации одну ошибку.

Также за Доброхотовым следили во время его поездок в Берлин и Валенсию, следует из озвученных в суде показаний.

Летом 2022 года Русев и австрийский финансист Ян Марсалек, которого считают "посредником", действовавшим в интересах российских спецслужб, обсуждали похищение Доброхотова, находившегося тогда в Великобритании. Операция получила название "Рыбачья лодка", журналиста планировали вывезти из страны на катере. Обвиняемые собирались передать похищенного представителям российских властей.

Русев и Марсалек также обсуждали возможность убийства Доброхотова. Болгарин предлагал подстроить "несчастный случай" в душе, но австриец назвал этот вариант "недостаточно драматичным". "Может быть, сжечь его на улице, обрызгать какой-нибудь суперсильной кислотой, VX, как северокорейцы, или рицином… Несчастный случай в душе не отпугнет других. Надо создать драматичную историю", — говорится в одном из сообщений Марсалека, представленных в суде.

Позже Марсалек отказался от похищения Доброхотова, так как "ребята выразили обоснованную обеспокоенность тем, что мы не должны проводить подобную операцию с командой, которая никогда раньше этого не делала в стране проживания некоторых членов команды".

На прошлых заседаниях по тому же делу стало известно, что группа предполагаемых российских агентов готовила похищение и убийство Христо Грозева, журналиста-расследователя и постоянного соавтора Доброхотова. В частности, Грозев и Доброхотов расследовали отравление политика Алексея Навального в 2020 году, а позднее раскрыли нескольких российских агентов в Европе.

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