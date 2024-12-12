В 2024 году в разных странах мира 54 журналиста были убиты из-за своей работы, говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который опубликовала организация "Репортеры без границ" (RSF).

Особенно высок был риск для репортеров, освещающих военные конфликты: число работников СМИ, убитых в кризисных регионах в 2024 году, стало самым высоким за последние пять лет.

Треть из 54 погибших журналистов была убита в секторе Газа. Там после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли в общей сложности более 145 работников СМИ, в том числе не менее 35, чья смерть была явно связана с их деятельностью, говорится в докладе RSF. В свою очередь, с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года в Украине погибли не менее 13 журналистов.

В настоящее время в заключении по всему миру находятся 550 журналистов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Число находящихся в тюрьме работников СМИ выросло, в частности, в Израиле и России.

Почти половина всех заключенных журналистов в мире находится в тюрьмах всего четырех стран: Китай, включая Гонконг (124), Мьянма (61), Израиль (41) и Беларусь (40). Кроме того, в РФ в 2024 году были арестованы еще восемь журналистов. В Израиле систематически фиксируются задержания с начала войны в секторе Газа: за прошедший год были задержаны 17 репортеров.

"Работников СМИ убивают, сажают в тюрьмы и похищают, и слишком часто эти жестокие преступления остаются безнаказанными", — подчеркнула член правления немецкого отделения "Репортеров без границ" Аня Остерхаус. "Мы должны защищать тех, кто информирует нас. Их мужественная работа раскрывает страдания людей от войн, коррупции и злоупотребления властью", — указала она.

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