Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заочно приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность этой страны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Ведомство назвало Володина "доверенным лицом главы Кремля, принимавшим непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения России". В СБУ напомнили, что 15 февраля 2022 года Володин поставил на голосование вопрос об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины. В настоящее время должностное лицо продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет на заседаниях Госдумы и в эфирах кремлевских пропагандистов", — пишет СБУ.

В украинской спецслужбе отметили, что, поскольку Володин находится на территории России, срок его наказания будет исчисляться с момента задержания.

Володин занимает кресло спикера Госдумы РФ с 2016 года. Ранее на протяжении пяти лет он был первым заместителем главы администрации президента России.

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