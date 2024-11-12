Тушинский районный суд Москвы приговорил врача Надежду Буянову к 5,5 годам лишения свободы за распространение "фейков" о российской армии, сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Поводом для преследования медика стало заявление матери ее пациента, вдовы погибшего в ходе вторжения в Украину российского военного. По ее словам, когда ребенок "начал капризничать" во время приема в поликлинике, Буянова спросила, с чем это связано. Мать мальчика ответила, что сын тоскует по отцу. В свою очередь, утверждает женщина, педиатр сказала, что отец ребенка был "законной целью для Украины, и вообще, Россия виновата сама".

Дело против 68-летней Буяновой возбудили в феврале по требованию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Обвинения, выдвинутые вдовой погибшего военного и изложенные в поданном в полицию завлении, широко тиражировали прокремлевские СМИ.

Педиатр настаивала на своей невиновности, утверждая, что мать пациента ее оклеветала. Адвокаты Бучновой отмечали, что ее невиновность могла бы подтвердить видеозапись приема, но она исчезла "при загадочных обстоятельствах".

"Агентство" со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо" пишет, что приговор Буяновой стал шестым (и самым жестким) по обвинению в распространении "фейков" об армии в ходе частных бесед. При этом, отмечает знакомая с материалами дела юристка Ева Левенберг, следствие сфальсифицировало доказательства: по данным стороны обвинения, в кабинете присутствовали и пациент, и его мать, что позволило суду счесть слова медика публичным заявлением.

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