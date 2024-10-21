Басманный районный суд Москвы заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к 8,5 годам лишения свободы за четыре антивоенные публикации в соцсетях. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Также Роднянскому запретили размещать публикации в интернете в течение четырех лет. Государственное обвинение запрашивало для продюсера 9,5 лет колонии.

Поводом для преследования стали три поста Роднянского в Instagram и одна публикация в его Telegram-канале, размещённые в марте и октябре 2022 года. В этих постах продюсер писал о российской атаке по роддому в Мариуполе, об убийствах мирных жителей Украины, ударах по гражданским целям в Киеве, Днепре и Запорожье.

Адвокат Ирина Никулина в ходе прений обратила внимание суда на то, что ее подзащитный — "совершенно необычный человек, советский и российский режиссер с множеством премий, но в сложившихся политических обстоятельствах подвергается преследованию". Она просила оправдать Роднянского.

"К его деятельности прикованы взгляды общественности мирового масштаба. Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают лучшие люди, лучшие умы. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями. [...] Мы все стали жертвами массового распространения в официальных источниках какой-либо информации. Погружены в гущу политических событий. Но не на каждом из нас возложена роль и ответственность давать оценку тех или иных событий", — заявила адвокат.

Никулина подчеркнула, что ответственные органы власти не известили Роднянского об уголовном деле и не пытался выяснить его отношение к расследованию, хотя следователь точно знал, что в дело вступила адвокат. Как пишет "Медиазона", на ходатайства защиты следователь отвечал попыткой заменить ее на адвоката по назначению.

Роднянский — уроженец Киева и гражданин Украины, основатель одного из крупнейших украинских телеканалов "1+1" и бывший руководитель российского развлекательного телеканала СТС. Как кинопродюсер работал с Андреем Звягинцевым, Александром Сокуровым, Федором Бондарчуком, братьями Вачовски, Робертом Родригесом и другими режиссерами. Картины, спродюсированные Роднянским, получали многие престижные награды, в том числе призы Каннского кинофестиваля и премию "Золотой глобус".

Роднянский последовательно высказывается против российского полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ объявило продюсера "иноагентом". О деле против Роднянского стало известно в мае 2023 года, когда суд в Москве заочно арестовал продюсера.

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