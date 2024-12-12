Парламент Эстонии утвердил предложенный правительством временный "налог на безопасность", пишет ERR. Собранные таким образом средства направят на повышение обороноспособности страны.

В поддержку законопроекта высказались 53 парламентария, 27 депутатов проголосовали против его принятия.

Законопроект предполагает временное повышение на 2% налога на оборот предприятий (с 1 июля 2025 года) и налога на доходы физических лиц (с 1 января 2026 года). Также с 2026 года будет введен налог на прибыль предприятий, его ставка также будет составлять 2%.

Повышенные налоговые ставки и дополнительный налог на прибыль будет действовать до конца 2028 года.

По оценке министерства финансов Эстонии, благодаря принятию законопроекта дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 113 млн евро в 2025 году, 751 млн евро в 2026 году, 784 млн евро в 2027 году и 822 млн евро в 2028 году.

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