Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил сформировать правительство страны центристу и экс-министру юстиции Франсуа Байру. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Как пишет Politico, 73-летний Байру — последовательный центрист и давний сторонник Макрона. Утром политики провели двухчасовую встречу в Елисейском дворце, после чего и было объявлено о назначении.

Ранее Байру, начавший политическую карьеру в 1980-х годах, трижды избирался во французский парламент, а также на рубеже веков был депутатом Европарламента. В 1993-1997 годах он руководил министерством образования, а в 2017 году недолгое время занимал пост министра юстиции.

Назначение Байру произошло на фоне продолжающегося во Франции с лета политического кризиса. После неудачи пропрезидентского альянса на выборах в Европарламент Макрон объявил о проведении внеочередных национальных выборов. По их итогам крупнейшие фракции в парламенте сформировали левый "Новый народный фронт" (188 мандатов), поддерживающий Макрона центристский альянс "Вместе" (161) и правое "Национальное объединение" (142), но ни одна из них не может самостоятельно сформировать коалицию.

По завершении выборов французский лидер на протяжении двух месяцев проводил консультации с представителями разных политических сил. В начале сентября он назначил новым премьер-министром правоцентриста и бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье. Его правительство было отправлено в отставку на прошлой неделе после вотума недоверия в парламенте. Барнье пробыл в этой должности менее 100 дней.

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