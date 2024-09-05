Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны 73-летнего Мишеля Барнье, который ранее занимал несколько должностей в правительстве и Еврокомиссии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В пресс-релизе подчеркивается, что Макрон поручил Барнье сформировать "объединяющее" правительство, которое будет стоять на службе страны и ее жителей. "Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, в ходе которых, в соответствии со своим конституционным долгом, президент гарантировал, что премьер-министр и будущее правительство создадут условия для максимальной стабильности и дадут возможность для максимально широкого объединения", — говорится в заявлении.

Барнье — ветеран французской политики. В 1993-1995 годах он занимал должность министра окружающей среды, в 1995-1997 годах — министра по европейским делам, в 2004-2005 годах — министра иностранных дел, в 2007-2009 годах — министра сельского хозяйства и рыболовства. Также новый французский премьер дважды работал на постах еврокомиссара: по региональной политике (1999-2004) и внутреннему рынку (2010-2014). Наибольшую известность политик получил как главный переговорщик ЕС по Brexit.

После назначения на должность премьер-министра Барнье необходимо сформировать кабинет министров и утвердить его в парламенте. По итогам прошедших в конце июня и начале июля выборов Национальная Ассамблея оказалась разделена примерно поровну между левым "Новым народным фронтом", центристским альянсом Макрона и ультраправым "Национальным объединением". Глава государства отказался утверждать на пост главы правительства кандидатов от левых, которые контролируют относительное большинство мест в парламенте.

Барнье — выходец из умеренно правых, в последнее время пользовавшийся поддержкой голлистской партии "Республиканцы". Как предполагает Politico, такой выбор Макрона может дать новому премьеру пространство для маневра, поскольку поначалу он сможет рассчитывать на молчаливую поддержку "Национального объединения". Назначение Барнье, отмечает издание, наверняка вызовет "ярость" со стороны левых, которые уже обвиняли президента в нарушении демократических принципов из-за несогласия предоставить формирование правительства "Новому народному фронту".

Неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен во вторник заявила, что ее партия не будет голосовать против нового премьер-министра при соблюдении нескольких условий. Среди них — "уважение" к депутатам от "Национального объединения", жесткая позиция по вопросам миграции и поддержка рабочего класса в новом государственном бюджете.

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