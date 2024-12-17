Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россию не устраивают предложения о заморозке войны в Украине. "Никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят", — цитирует Telegram-канал постпредства РФ при ООН выступление Небензи на заседании Совета безопасности, посвященном вторжению в Украину.

По словам российского дипломата, цель "заморозки конфликта" — "дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и "зализать раны"".

"Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса — Альянс и перспектива членства в нем Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", — заявил Небензя.

"Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России, которые в последнее время все чаще выдвигают западные союзники Киева", — добавил российский дипломат.

Под "нашими условиями" Небензя, как следует из публикации, имел в виду "признание новых территориальных реалий, статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации", а также "нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины" и "ее демилитаризацию". В публикации постпредства РФ при ООН стоит ссылка на соответствующие заявления президента России Владимира Путина, сделанные в июне 2024 года на встрече с руководством МИД РФ.

Путин, выступая 14 июня перед руководством российского внешнеполитического ведомства, также называл условиями прекращения боевых действий полный вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказ от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Запад, согласно условиям Путина, должен снять наложенные на Россию санкции.

Возможность переговоров о завершении боевых действий в Украине активно обсуждается на фоне победы на выборах президента США Дональда Трампа. Трамп заявляет, что рассчитывает как можно скорее завершить войну в Украине. Власти Украины неоднократно говорили, что Россия не готова к переговорам.

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