Президент РФ Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине, поэтому союзники Киева должны продолжать оказывать военную поддержку и тем самым оказывать давление на Кремль. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила министр иностранных дел Байба Браже.

"Путин думает, что выигрывает войну, но на самом деле он ее не выигрывает", — сказала Браже, напомнив об ущербе, нанесенном российской экономике за почти три года полномасштабной войны.

Глава латвийского МИД также прокомментировала возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Браже приветствовала его стремление достичь мирного соглашения по Украине, которое политик высказал в недавнем интервью Time. При этом в том же интервью Трамп раскритиковал разрешение уходящего президента США Джо Байдена на нанесение ударов американскими ракетами по российским военным объектам.

"Мы считаем, что фактическое предоставление Украине дальнобойного оружия, которое позволило бы ей поражать определенные военные цели — например, места взлета российских самолетов, районы сосредоточения войск, логистические центры, топливные центры и т.д., — ускорило бы установление мира, поскольку это лишило бы Россию возможности атаковать и ровнять с землей украинские города и захватывать территории", — считает Браже.

Также дипломат указала, что Латвия "не разделяет" опасения некоторых союзников по НАТО в связи со вторым президентским сроком Трампа. "Мы полностью поддерживаем концепцию мира через силу, которую представляет президент Трамп, и думаем, что Путин будет ее уважать. У него не будет иного выбора, кроме как ее уважать", — заявила министр.

По оценкам Браже, Украина с уже имеющимся у нее оружием может сдерживать российскую агрессию как минимум до конца лета 2025 года. Происходящее сейчас на фронте дипломат описала как "постоянную изнурительную битву".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !