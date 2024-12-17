Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении доходов "иностранных агентов" на специальные счета. Воспользоваться средствами с них можно будет только после того, как власти снимут с человека статуса "иноагента".

Первоначально полагалось, что на спецсчета будут зачислять только доходы от творческой деятельности, однако во втором чтении к законопроекту добавили поправки. Согласно этим поправкам, "иноагенты" также потеряют доступ к прибыли от продажи и аренды недвижимости и транспортных средств, а также к процентам по вкладам, дивидендам и другим доходам.

Закон предполагает, что "иноагент" обязан сам открыть спецсчет. В противном случае это должен сделать тот, кто перечисляет гонорар.

"Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее", — прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечает Би-би-си, власти также смогут снимать с этих спецсчетов штрафы, выписанные за нарушение российского законодательства об "иноагентах" (например, за неподачу отчетов в министерство юстиции или публикации в соцсетях без маркировки). Только за первое полугодие 2024 года за его несоблюдение в России было выписано 252 штрафа на общую сумму 13,4 млн рублей (около 124 тысяч евро). Опрошенные изданием юристы сошлись во мнении, что новые ограничения поражают "иноагентов" в имущественных правах и не соответствуют российской Конституции.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 ноября. В первом чтении его одобрили 20 ноября. Теперь его должен принять Совет Федерации и подписать президент страны.

Российские власти считают иноагентами несколько сотен своих граждан. Этот статус присваивают в несудебном порядке в том числе за нахождение под "иностранным влиянием" без получения какого-либо иностранного финансирования. Среди российских "иноагентов" — оппозиционные политики, журналисты, активисты, блогеры и артисты.

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